إعلان

شيبة والبحراوي والليثي.. نجوم الفن يشاركون في جنازة والد حمو بيكا – صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:59 م 31/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده (1)
  • عرض 6 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده (5)
  • عرض 6 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده (2)
  • عرض 6 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده (6)
  • عرض 6 صورة
    المطربون يساندون حمو بيكا في جنازة والده (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك عدد من المطربين الشعبيين في جنازة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد العمري بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

نجوم الفن في جنازة والد حمو بيكا

وحرص كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة والمطرب رضا البحراوي والمطرب محمود الليثي على المشاركة ومساندة حمو بيكا في جنازة والده.

صلاة الجنازة على والد حمو بيكا

وأدُيت صلاة الجنازة على الراحل قبل أن ينقل الجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدافن العمود، فيما من المقرر أن يتلقى حمو بيكا العزاء مساء اليوم في منطقة البيطاش بالإسكندرية.

وفاة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا

كان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، توفى أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حمو بيكا ينعى والده

وشارك حمو بيكا جمهوره الخبر من خلال منشور عبر حسابه، ونشر صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".

الجمهور يواسي حمو بيكا

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي حرص على مواساته:" الف رحمة، ربنا يغفرله، ربنا يصبركم، رحل في أيام جميلة".

ديو يجمع حمو بيكا وعبد الباسط حمودة

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا يستعد لخوض تجربة غنائية جديدة، من خلال ديو جديد يجمعه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، حيث ظهر داخل أحد الاستوديوهات أثناء التحضير للأغنية الجديدة، المقرر أن ترى النور رسميًا مع بداية شهر يونيو المقبل.

اقرأ أيضا:

بالصور- تشييع جنازة والد حمو بيكا من مسجد العمري بالإسكندرية – صور



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية حمو بيكا جنازة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من بينهم أحمد سعد ومحمد رمضان.. إطلالات أثارت الجدل بين نجوم الفن
زووم

من بينهم أحمد سعد ومحمد رمضان.. إطلالات أثارت الجدل بين نجوم الفن
مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
حوادث وقضايا

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
نصائح طبية

عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
أخبار مصر

وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
بعد حادث عقر جماعي.. تحرك عاجل في سوهاج لمواجهة كلاب نجع الجبل
أخبار المحافظات

بعد حادث عقر جماعي.. تحرك عاجل في سوهاج لمواجهة كلاب نجع الجبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026