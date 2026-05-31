هيئة الدواء: الجهات الحكومية تطبق معايير دقيقة للكشف عن تعاطي المخدرات

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:42 م 31/05/2026 تعديل في 09:16 م

كشف تأثير أدوية على تحاليل تعاطي المخدرات

نفت هيئة الدواء المصرية ما تم تداوله بشأن إصدار بيان عن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطى المخدرة.

واعتبرت الهيئة في بيان، أن نشر أي معلومات منسوبة للهيئة دون الرجوع لها؛ يؤدي إلى إحداث بلبلة في آليات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة عن نتائج التحاليل، في الوقت الذى تقوم فيه الجهات المعنية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكذلك كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيق معايير دقيقة في آليات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة من خلال أحدث الأجهزة، والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة أو نتيجة تناول أنواع أخرى من الأدوية.

وشددت على أن الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكذلك معامل الجهات الحكومية المعنية، تكشف كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل.

