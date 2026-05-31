الصحة بسوهاج ترفع الطوارئ بالحجر الصحي استعدادًا ل

تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي، لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية الفرق الطبية والإجراءات الوقائية المتبعة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد وتعزيز منظومة الترصد الصحي بالمنافذ الجوية.

متابعة جاهزية الفرق الطبية والخدمات الصحية

شملت الجولة التفقدية صالة الوصول وعيادة الحجر الصحي بالمطار، بحضور الدكتور حسين الخولي، مدير الحجر الصحي، حيث اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل وتوافر الخدمات الصحية المقدمة للقادمين، كما راجع خطط النوبتجيات وجاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

متابعة استقبال الحجاج العائدين

تابع “دويدار” إجراءات استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، واطلع على آليات الفحص والمتابعة الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة فور وصولهم، لضمان تقديم الرعاية الطبية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أهمية الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، مشيدًا بجهود فرق الحجر الصحي والعاملين بالمطار، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.