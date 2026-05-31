تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المكنسة الآلية التي قامت جمعية المستثمرين بإصلاحها، وذلك ضمن 3 مكانس آلية كانت متوقفة عن العمل منذ 3 سنوات، حيث جرى إعادة تأهيلها للمساهمة في أعمال النظافة العامة وشفط الأتربة بنطاق أحياء شرق وجنوب والصداقة والمحمودية والسيل، بما يساهم في تحسين الأجواء الجمالية والحضارية للمواطنين.

شكر لجمعية المستثمرين

ووجّه محافظ أسوان الشكر والتقدير لجمعية المستثمرين بقيادة سطوحي مصطفى على هذه المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أنها نموذج إيجابي للعمل الأهلي الفعّال، وتجسيد حقيقي للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

دعم منظومة النظافة

وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات المتاحة لدعم منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والمناطق الحيوية.

توجيهات برفع كفاءة المعدات

ووجّه المحافظ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بضرورة حسن استغلال المعدات المتاحة داخل المشروع، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

جهود لتحسين المظهر الحضاري

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسوان على دعم منظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.