نقلت القناة 15 العبرية، عن مصادر إسرائيلية، أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في لبنان تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان.

وأكد المصدر، أن وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان.

خطة التوسع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

وبحسب القناة 13 العبرية، قدمت القيادة الأمنية الإسرائيلية خطة لتكثيف النشاط العسكري في لبنان، بما في ذلك شن هجمات واسعة النطاق في عمق الأراضي اللبنانية وفي بيروت.

ووفقًا لقناة العبرية فإن الخطة المُقدمة من القيادة الأمنية إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس جيش الاحتلال زيادة كبيرة في حدة الهجمات، مع داخل الأراضي اللبنانية.

وقال مصدر أمني، أن دراسة الخطوات التالية لا تزال في مراحل اتخاذ القرار، وأن القرار النهائي بشأن نطاق العملية وتوقيتها يعود إلى نتنياهو الذي سيجتمع الليلة لمناقشة التوسع العسكري.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير الإسرائيلي دافيد أمسالم لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فشل التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد كبير ضد لبنان.

وأضاف أمسالم، أن النتيجة قد تصل إلى تدمير نصف بيروت وأجزاء واسعة من لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل ستنتظر نتائج الاتفاق قبل اتخاذ خطواتها، لكنه لم يستبعد أي تصعيد إذا فشلت المسارات السياسية.

قلق داخل جيش بشأن مسار حرب لبنان

ورغم العمليات العسكرية المكثفة داخل لبنان، الإن أن صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت تقرير يشير إلى حالة قلق متزايدة داخل جيش الاحتلال بشأن مسار الحرب في لبنان.

وأكدت "هآرتس"، أن هناك انتقادات كبيرة من ضباط إسرائيليين كبار بسبب غياب اطلاع جيش الاحتلال على تفاصيل المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا، والتي قد تؤثر مباشرة على مستقبل المواجهة مع حزب الله.

وبحسب هآرتس، يخشى ضباط في جيش الاحتلال من سيناريو يتم فيه اتخاذ قرار سياسي بوقف الحرب بشكل مفاجئ بينما تتمركز قوات الاحتلال داخل العمق اللبناني، الأمر الذي قد يفرض عليها انسحابًا سريعًا تحت النيران وسقوط عدد كبير من جنود جيش الاحتلال.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن التوتر ازداد بعد عبور قوات الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني خلال الأيام الماضية.