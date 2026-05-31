شهد طريق الكوامل بمحافظة سوهاج حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة سيدتين بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل الإصابات

وأسفر الحادث عن إصابة سلوى ع (55 عامًا) بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة خلود ع (25 عامًا) بجرح قطعي بالساعد الأيسر.

إخطار الأجهزة الأمنية

تم إخطار اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.