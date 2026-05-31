تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل لتجارة التسالي بمنطقة نفق الرشاح بمدينة الخصوص، دون وقوع أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل محل لتجارة التسالي بدائرة قسم الخصوص.

الدفع بسيارات الإطفاء

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، للتعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المحال والمنشآت المجاورة.

السيطرة على الحريق

نجحت القوات في السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران في وقت قصير، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل محل لتجارة التسالي بمنطقة نفق الرشاح، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.