أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، حيث تنطلق الامتحانات يوم الخميس 4 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026.

وبحسب الجدول المعلن، يؤدي الطلاب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية يوم 4 يونيو، فيما يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 6 يونيو.

ويؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية يوم الأحد 7 يونيو، بينما يُعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم الإثنين 8 يونيو.

وتستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يونيو بمادة الهندسة، ويوم الأربعاء 10 يونيو بمادة الجبر والإحصاء، على أن تُختتم يوم الخميس 11 يونيو بامتحان مادة العلوم.