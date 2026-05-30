شهدت قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد من عائلة واحدة (أبناء عمومة)، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية حول وقوع تبادل لإطلاق النار بين أبناء عمومة، ووجود ضحايا ومصابين بموقع الحادث.

تحرك أمني وطبي عاجل

وعلى الفور، انتقلت قوات أمنية مكبرة مدعومة بضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني ونقل المصابين والجثمان إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع شخص يُدعى "حمادة. ا"، فيما أُصيب كل من "منصور. ع"، و"جابر. د"، و"أحمد. ع" بإصابات متفرقة، جراء إطلاق النار خلال المشاجرة.

السيطرة على الموقف وبدء التحقيقات

وتمكنت القوات الأمنية من فرض السيطرة الكاملة على موقع الحادث وإيقاف تبادل إطلاق النار، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.