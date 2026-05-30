إعلان

مشاجرة تتحول لكارثة.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بأسلحة نارية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

07:56 م 30/05/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد من عائلة واحدة (أبناء عمومة)، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية حول وقوع تبادل لإطلاق النار بين أبناء عمومة، ووجود ضحايا ومصابين بموقع الحادث.

تحرك أمني وطبي عاجل

وعلى الفور، انتقلت قوات أمنية مكبرة مدعومة بضباط المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني ونقل المصابين والجثمان إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع شخص يُدعى "حمادة. ا"، فيما أُصيب كل من "منصور. ع"، و"جابر. د"، و"أحمد. ع" بإصابات متفرقة، جراء إطلاق النار خلال المشاجرة.

السيطرة على الموقف وبدء التحقيقات

وتمكنت القوات الأمنية من فرض السيطرة الكاملة على موقع الحادث وإيقاف تبادل إطلاق النار، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية المعابدة أسيوط مركز أبنوب طلق ناري مشاجرة مسلحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
رياضة محلية

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
عباس شراقي: تقييمي للجنة التفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة 5 من 10 لهذا
أخبار مصر

عباس شراقي: تقييمي للجنة التفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة 5 من 10 لهذا
مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال
رياضة محلية

مصراوي يكشف : لماذا غاب صلاح ومرموش عن جلسة تصوير المنتخب استعدادا للمونديال
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
زووم

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 -1 أرسنال.. ديمبلي يسجل التعادل