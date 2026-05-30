أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التشجير والتوسع في المسطحات الخضراء بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن جهود تحسين البيئة والمظهر الحضاري ودعم توجهات التحول الأخضر.

زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة بمختلف القطاعات

وأوضح المحافظ أن التقارير الواردة من إدارة الحدائق بالمحافظة كشفت عن زراعة 10 آلاف و260 شجرة ظل ومثمرة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية مايو 2026، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضاري وتعزيز جودة البيئة الحضرية.

جهود التشجير تشمل الشوارع والمدارس والأحياء

وأشار المحافظ إلى أن جهود التشجير شملت مختلف القطاعات والمناطق الحيوية، حيث تم زراعة 3903 أشجار بالميادين والشوارع العامة والمحاور الرئيسية، و3725 شجرة بالمراكز والأحياء السكنية.

كما تم زراعة 1960 شجرة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، و375 شجرة بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، إضافة إلى 150 شجرة بدير الأنبا هدرا، إلى جانب عدد من المواقع الخدمية والعامة، من بينها مكتبة مصر العامة وشركة مياه الشرب ومديرية التنظيم والإدارة.

رؤية متكاملة للتحول الأخضر

وأكد محافظ أسوان أن ملف التشجير لا يقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل يمثل جزءًا من رؤية متكاملة للتحول الأخضر تعتمد على الاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة للموارد.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تطوير شبكات الري الحديثة، مع المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتقليم والرعاية الفنية، بما يضمن الحفاظ على هذه الأصول البيئية وتعظيم الاستفادة منها.

تطوير الحدائق وتحسين المشهد الحضاري

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين المشهد الحضاري ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومن بينها تطوير الحدائق العامة والمتنزهات والمساحات المفتوحة بمختلف مدن المحافظة، وبمشاركة مجتمعية فعالة.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تسهم في توفير متنفس حضاري وترفيهي لأهالي المحافظة وزائريها، فضلًا عن دعم التنمية المستدامة والسياحة البيئية.

دعم التنمية المستدامة ومواجهة ارتفاع الحرارة

وأكد المحافظ أن التوسع في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء يسهمان في الحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فصل الصيف، فضلًا عن تعزيز مكانة أسوان كمركز إقليمي للتنمية المستدامة والسياحة البيئية والثقافية.

دعوة للمشاركة في الحفاظ على البيئة

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسوان المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء ودعم المبادرات البيئية، مؤكدًا أن الاستثمار في البيئة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال القادمة.