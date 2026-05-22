104 حالات.. تعافي مصابي "تسرب الكلور" في الإسماعيلية وخروجهم من المستشفى

كتب : أميرة يوسف

07:54 ص 22/05/2026 تعديل في 07:56 ص

مستشفى المجمع الطبي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تماثلت للشفاء كل حالات الاختناق الناتجة عن تسرب غاز الكلور من إحدى محطات مياه الشرب بمحافظة الإسماعيلية، وغادر جميع المصابين مستشفى المجمع الطبي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفق ما أكده الدكتور محمد جبريل مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وكان 104 أشخاص قد أُصيبوا بحالات اختناق، صباح اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز الكلور من داخل إحدى محطات مياه الشرب بالمحافظة، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد كبير من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على مصدر التسرب ومنع امتداد آثاره.

انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الواقعة والوقوف على أسباب التسرب، مع فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإسماعيلية محطة مياه البهتيني تسرب كلور

