أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور بجوار شرطة النجدة على طريق مصر - أسوان الزراعي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مجمعات المواقف وتحسين منظومة النقل، واستجابةً لمطالب المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

تطوير منظومة النقل وتحسين الخدمات

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف تأتي في إطار الحرص على توفير خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بأهالي المحافظة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والسائقين، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وصحية داخل المجمع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تسهيل حركة المركبات داخل الموقف، والارتقاء بالمظهر الحضاري للموقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

بدء تنفيذ أعمال الرصف

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل تنفيذ أعمال الرصف بالمجمع، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن تطوير البنية التحتية للمواقف وتحسين الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين

وأضاف رئيس المدينة أن أعمال التطوير تأتي ضمن اهتمام المحافظة المستمر بتحديث منظومة نقل الركاب، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.