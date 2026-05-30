إعلان

استجابة لمطالب الأهالي.. انطلاق أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور (صور)

كتب : جمال محمد

06:47 م 30/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انطلاق أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور (3)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور (2)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال رصف مجمع مواقف المنيا المطور بجوار شرطة النجدة على طريق مصر - أسوان الزراعي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مجمعات المواقف وتحسين منظومة النقل، واستجابةً لمطالب المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

تطوير منظومة النقل وتحسين الخدمات

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف تأتي في إطار الحرص على توفير خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بأهالي المحافظة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والسائقين، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وصحية داخل المجمع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تسهيل حركة المركبات داخل الموقف، والارتقاء بالمظهر الحضاري للموقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

بدء تنفيذ أعمال الرصف

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل تنفيذ أعمال الرصف بالمجمع، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن تطوير البنية التحتية للمواقف وتحسين الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين

وأضاف رئيس المدينة أن أعمال التطوير تأتي ضمن اهتمام المحافظة المستمر بتحديث منظومة نقل الركاب، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار المنيا مجمع مواقف المنيا سيارات المنيا مواقف المنيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
أجنبي

ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
زووم

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل
رياضة محلية

موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 -1 أرسنال.. ديمبلي يسجل التعادل