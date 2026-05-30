تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمعة مكي، في الإشراف البيطري على أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة.

إشراف بيطري متواصل طوال أيام العيد

قال الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري بأسوان، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل المجازر، حيث واصلت الفرق البيطرية أعمال الكشف والإشراف الكامل على الأضاحي قبل وأثناء الذبح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.

إجمالي الأضاحي داخل المجازر الحكومية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها تحت الإشراف البيطري داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد بلغ 1281 أضحية، منها 729 أضحية خاصة بالأهالي، و552 أضحية خاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية.

توزيع أعمال الذبح خلال أيام العيد

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن أعمال الذبح شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال أيام العيد، حيث تم ذبح 305 أضاحٍ في اليوم الأول، و349 في اليوم الثاني، و512 في اليوم الثالث، و115 في اليوم الرابع.

خدمات بيطرية لضمان سلامة الغذاء

وأكد مدير الطب البيطري استمرار جهود المديرية في تقديم الخدمات البيطرية والإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الأضاحي، بما يضمن وصول لحوم آمنة وسليمة للمواطنين، مع مواصلة أعمال الرقابة والمتابعة لحماية الصحة العامة.

إشادة بالجهود ودعم للأسر الأولى بالرعاية

وأشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بجهود مديرية الطب البيطري والأطباء البيطريين بالمجازر، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بنفس الكفاءة لضمان جودة الخدمات المقدمة، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.