أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بيانًا رسميًا أعلنت فيه متابعة واقعة وفاة طفل بعد ابتلاعه حبة فول سوداني، والتي أدت إلى تعرضه لضيق شديد في التنفس انتهى بالوفاة، وسط اتهامات من أسرة الطفل بوجود إهمال داخل مستشفى المنزلة العام وعدم تواجد أطباء بالنوبتجية.

متابعة دقيقة للواقعة

وقالت مديرية الصحة في بيانها: "نتابع باهتمام بالغ ودقة كاملة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة العام، والتي أثارت حالة من الحزن بين المواطنين".

وأضاف البيان أن المديرية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

متابعة على أعلى مستوى

وأكدت المديرية أن الواقعة تخضع لمتابعة مباشرة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تم توجيه تعليمات عاجلة بسرعة فحص جميع ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق

وأوضح البيان أنه تم تشكيل لجنة عاجلة تضم جهات فنية وإدارية مختصة، لمراجعة جميع الإجراءات الطبية والإدارية الخاصة بالحالة، وفحص التسلسل الزمني للتعامل معها، والاطلاع على السجلات والتقارير، للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير المهنية وتحديد أي تقصير من عدمه.

إجراءات صارمة حال ثبوت الإهمال

وشددت مديرية الصحة على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجبات حال ثبوته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.

دعوة لتحري الدقة

ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم تداول معلومات غير دقيقة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام مديرية الصحة بالدقهلية بالشفافية الكاملة، على أن يتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.