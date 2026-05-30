واصلت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير أجواء ترفيهية ورياضية آمنة للأسر والشباب والأطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب والأندية الرياضية والهيئات الشبابية مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة الأنشطة الترفيهية لجميع الفئات.

توزيع هدايا وألعاب مجانية للمترددين

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن جميع مراكز الشباب بالمحافظة تشارك في المبادرة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب المجانية على المترددين، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام العيد.

189 مركزًا يشاركون في المبادرة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث بلغ عدد مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية المشاركة 189 مركزًا على مستوى المحافظة، تضم 183 مركز شباب و6 مراكز تنمية شبابية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن عدد المترددين على مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى تجاوز 400 ألف مواطن من مختلف مراكز المحافظة، ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها الترفيهية والمجتمعية.

إدارة المنيا تتصدر عدد المراكز المشاركة

وأكد "عكاشة" أن الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة شهدت مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، وجاءت إدارة المنيا في مقدمة الإدارات من حيث عدد المراكز المشاركة بإجمالي 27 مركزًا، تلتها إدارة سمالوط بـ26 مركزًا، ثم إدارة أبوقرقاص بـ23 مركزًا، وإدارة ملوي بـ22 مركزًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن باقي الإدارات شهدت أيضًا توافدًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز الشباب ضمن فعاليات المبادرة.