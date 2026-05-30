لقي شاب مصرعه غرقًا داخل مياه أحد المصارف بعزبة الرفيع التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في واقعة مأساوية شهدتها القرية، حيث عُثر على جثمانه طافيًا داخل مياه المصرف.

بلاغ من الأهالي وتحرك أمني

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على جثة شاب غارق داخل مياه أحد المصارف بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحديد هوية الشاب

وتبين من التحريات التي قادها الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الجثة لشاب يُدعى "سالم أحمد حسن"، يبلغ من العمر 35 عامًا.

ترجيحات أولية حول سبب الحادث

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب كان يعاني من نوبات تشنج عصبي نتيجة زيادة في شحنات الكهرباء بالمخ، وهو ما قد يكون تسبب في فقدانه السيطرة وسقوطه داخل المصرف، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

نقل الجثمان والتحقيقات

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وبيان ملابسات الواقعة بشكل كامل.