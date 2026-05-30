حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع الراحل عامر منيب

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"

كتب : مروان الطيب

05:52 م 30/05/2026 تعديل في 05:53 م

استعادت الفنانة حلا شيحة ذكريات صداقتها بالفنان الراحل عامر منيب إذ تعاونت معه بفيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، قبل رحيله عام 2011.

نشرت حلا شيحة صورة جمعتها بالفنان عامر منيب عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وكتبت: "لقيت الصورة دي عندي فيها عامر منيب الله يرحمه، افتكرت ازاي كان جميل وخلوق وإنسان محترم جدا وكمان مكنش بيسيب فرض".

وتابعت: "واحنا في التصوير كان بيجمع الناس ويصلوا جماعة يارب يرحمة رحمة واسعة يارب، من الأدعية الشاملة في السنة، اللهم أغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات".

واختتمت حديثها قائلة: "متنسوش تدعوا الدعاء دعه وتفتكروا اللي رحلوا من العالم ده من أهلنا وأحبابنا".

آخر مشاركات حلا شيحة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات حلا شيحة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إمبراطورية م" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول مختار الذي يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

وشارك ببطولة المسلسل كل من خالد النبوي، مايان السيد، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

