كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، استخدمت خلالها العصي الخشبية وتراشق الحجارة.

بداية الواقعة

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين، ضم الأول 8 أشخاص، والثاني 9 أشخاص، وجميعهم من العمال والمزارعين العاملين في رعي الأغنام، ومقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

المزاح والتنمر سبب المشاجرة

وتبين من الفحص أن خلافات سابقة بسبب المزاح والتنمر المتبادل بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها المتهمون العصي الخشبية وتبادلوا التراشق بالحجارة في موقع الواقعة.

إصابة مواطن تصادف مروره

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمكان الحادث، حيث تعرض لجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة بالكامل، كما تم التحفظ على العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.