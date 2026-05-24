5 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:00 م 24/05/2026
أصيب 5 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل رقم «ط ص ل 4278» وسيارة ملاكي رقم «ط ه ق 2469»، وذلك على طريق المستقبل أمام منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

محمد محمود محمد، 54 عامًا، مقيم بأبو صوير، بكدمة شديدة بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم.

السيد ممدوح علي، 43 عامًا، مقيم بمحافظة القليوبية، بجرح قطعي بالساعد الأيسر بطول 5 سم، واشتباه كسر بكف اليد اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم.محمد محمد محمد عبد المعطي، 54 عامًا، مقيم بأبو صوير، باشتباه كسر بالكوع الأيسر وجرح قطعي بالساعد الأيمن بطول 5 سم، وكدمات وسحجات بالجسم.

عبد الحليم صبري صباح، 51 عامًا، مقيم بأبو صوير، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر.

عاطف محمد عزيز الدين، 54 عامًا، مقيم بأبو صوير، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات بالساقين والذراعين.

نقل المصابين للمجمع الطبي

تم إخلاء جميع المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث مروري الإسماعيلية الإسعاف

