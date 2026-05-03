قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إحالة المخالفات التي تم رصدها داخل مدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات BIS إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تقرير التربية و التعليم



وأشارت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، إلى أن القرار جاء عقب الاطلاع على تقرير مفصل مقدم من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تضمن رصد عدد من المخالفات داخل المدرسة، بما استدعى التدخل الفوري والتعامل الحاسم وفقًا للقانون.

حماية العملية التعليمية



وشدد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتعمل على دعمه وتطويره بصورة مستمرة، كما أن أي مخالفات أو تجاوزات تمس العملية التعليمية أو حقوق الطلاب لن يتم التهاون معها.

إجراءات حاسمة



وأكد المحافظ أن الأجهزة المختصة ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوزات، حفاظًا على جودة التعليم وضمان توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب، لافتًا إلى استمرار المتابعة الدورية لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضبط الأداء وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير المنظمة للعملية التعليمية.