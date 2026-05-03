بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:36 م 03/05/2026

رحيل فتاة حادث قطار المنوفية

رحلت الطالبة عايدة رياض، بالصف الأول الثانوي، من قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها البالغة التي لحقت بها في حادث القطار ببركة السبع، رغم محاولات إنقاذها داخل المستشفى.

تعرف الأسرة على الجثمان

وصلت والدة الطالبة إلى المستشفى وتعرفت على جثمان نجلتها، فيما يستعد ذووها لإنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

خلفية الحادث

شهد مركز بركة السبع واقعة مؤلمة، حين حاول شاب إنقاذ الفتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد، ونجح في إبعادها عن القطار في اللحظات الأخيرة، إلا أنه لقي مصرعه خلال الحادث، بينما أُصيبت الفتاة بإصابات بالغة، دخلت على إثرها في حالة حرجة داخل العناية المركزة.

حالة حرجة قبل الوفاة

خضعت الفتاة للعلاج على مدار الساعات الماضية، حيث وُضعت على جهاز تنفس صناعي نتيجة تدهور حالتها، مع تعرضها لإصابات خطيرة، من بينها بتر في الذراع، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

حزن بين الأهالي

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية مصطاى ومركز قويسنا، بعد انتشار خبر الوفاة، خاصة مع صغر سن الطالبة وظروف الحادث المأساوي.

