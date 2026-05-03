بعد نشر مصراوي.. محافظ المنوفية يتدخل لإنقاذ طفل من فقدان البصر

كتب : أحمد الباهي

04:24 م 03/05/2026



في لفتة إنسانية، استجاب اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لاستغاثة والد طفل من ناحية بهناي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض نجله لإصابة خطيرة في العين نتيجة الاعتداء عليه بسن قلم رصاص.

وجه المحافظ على الفور بسرعة توفير الرعاية الطبية الكاملة للطفل، ونقله لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى رمد شبين الكوم.

تدخل جراحي عاجل داخل مستشفى الرمد

استقبلت مستشفى رمد شبين الكوم الطفل وأجرت له الفحوصات والإشاعات اللازمة، ثم خضع لعملية دقيقة شملت إزالة مياه بيضاء، وإزالة تليفات بالعين المصابة، واستخراج جسم غريب، بالإضافة إلى زرع عدسة طبية.

وأكد الفريق الطبي أن الحالة بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا مع وجود مؤشرات مبشرة بعودة الرؤية تدريجيًا.

متابعة مستمرة لحالة الطفل

تُتابع الحالة الصحية للطفل بشكل مستمر حتى تمام الشفاء، مع تقديم كافة أوجه الدعم الطبي له داخل المستشفى.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية والتعامل السريع مع الاستغاثات لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.

وجاء ذلك عقب نشر الواقعة بموقع مصراوي، واستغاثة الأسرة بعلاج نجلهم قبل أن يفقد عينه.

واحد كتفه والتاني ضربه بالقلم.. أسرة تلميذ تتهم زميليه بتصفية عينه داخل الفصل



