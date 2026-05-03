رماه من الدور الثالث.. تفاصيل مقتل حارس عقار وإلقائه من الشرفة بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:24 م 03/05/2026

مقتل حارس عقار ارشيفية

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ويباشرها المستشار عمر أبو كليلة، وكيل النائب العام، عن نتائج تحليل المخدرات للمتهم بقتل حارس عقار بمنطقة البيطاش؛ حيث تبين تعاطيه لمخدري "الحشيش" و"الآيس" ، وبناءً عليه أمرت النيابة بحبس المتهم "خ.س.ع" (عاطل) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فخ المساعدة.. كيف استدرج المتهم الضحية إلى شقته؟

وتعود بداية الواقعة الصادمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغًا بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.ع.ع" (حارس عقار) مما أدى إلى وفاته، وتبين أن المتهم طلب من الحارس الحضور رفقته لإنزال بعض المحتويات من شقته الخاصة، مستغلاً سلطته كساكن في العقار لاستدراج الضحية.


صرخات من المنور.. شهادة الزوجة تكشف لحظات القتل

وأوضحت التحقيقات أن زوجة المجني عليه سمعت صوتًا عاليًا آتيًا من "منور" العقار بمحل سكن المتهم بعد وقت قصير من صعود زوجها، وعندما استطلعت الأمر شاهدت المتهم يعتدي على زوجها بلوح خشبي، قبل أن يلقيه من شرفة الشقة (البلكونة) ليسقط جثةً هامدةً متأثرًا بإصابته، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

إجراءات قانونية عاجلة ومواجهة المتهم باعترافاته

باشرت النيابة العامة استجواب المتهم ومواجهته بتقرير مركز تحليل المخدرات وأقوال شهود العيان، وتم تحرير محضرًا بالواقعة لإلحاقه بملف القضية، فيما انتقل فريق من المعاينة التعبيرية لموقع الحادث لتمثيل الجريمة.

جريمة قتل الإسكندرية النيابة العامة

