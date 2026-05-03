صرف مكافأة 1500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات بجامعة عين شمس

كتب : عمر صبري

08:12 م 03/05/2026

جامعة عين شمس

قرر رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها قيمتها 1500 جنيه مصري لا غير.

وبحسب مستند خاص حصلت مصراوي على نسخة منه، تشمل المكافأة الموظفين والعمالة والعمالة المؤقتة والتربية العسكرية ودار الضيافة والفصل المستقل والعقود والحصائل.

كما أنه من المقرر صرف المكافأة للمنتدبين لجامعة عين شمس ولكن لا تصرف بالعاملين بالقانون ١١٨ مهن طبية.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس في قرارات أنه يتحمل كليات الهندسة والطب والزراعة والتجارة والحقوق وطب الأسنان تمويل المكافأة من مواردها الذاتية.

جامعة عين شمس مكافأة العاملين بجامعة عين شمس عيد الأضحى الفئات

