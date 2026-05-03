قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل سيدة مسنة تربطه بها صلة قرابة، داخل محل بقالة بقرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا، وحددت المحكمة جلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

هيئة المحكمة وتفاصيل القضية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف، ومحمد حسن عاشور، وذلك في القضية رقم 17058 لسنة 2025 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 4428 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

تفاصيل اتهام العامل بقتل قريبته

وكان المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “أحمد م. ال. ع. ال”، 27 عامًا، عامل ومقيم بقرية ميت زنقر، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها “تفريح عبد الهادي القصبي إبراهيم” عمدًا مع سبق الإصرار.

التحقيقات تكشف دافع الجريمة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى محل عمل المجني عليها وطلب منها مبالغ مالية، وعندما أخبرته بعدم امتلاكها أموالًا، عقد العزم على قتلها للاستيلاء على ما بحوزتها من أموال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد سلاحًا أبيض “سكين”، وما إن ظفر بالمجني عليها حتى سدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، ما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها.

شهادة الشهود وتحريات المباحث

وقالت إحدى الشاهدات إنها سمعت صراخ المجني عليها، وعندما توجهت إلى مكان الواقعة وجدتها غارقة في دمائها، وبسؤالها عن مرتكب الجريمة أشارت إلى المتهم قبل وفاتها.

كما أكدت تحريات رئيس مباحث مركز طلخا أن المتهم كان دائم الخلاف مع والده، وكان يتردد على المجني عليها نظرًا لعطفها عليه وصلة القرابة بينهما، قبل أن يرتكب الجريمة بدافع السرقة ثم يفر هاربًا بعد تنفيذ الواقعة.