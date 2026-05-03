باشرت نيابة مركز شرطة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عادل حمودة، التحقيق مع ربة منزل، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

رصد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي



كشفت التحقيقات أن تفاصيل الواقعة بدأت عقب رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور ومقاطع فيديو، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للنصب على يد سيدة تدعي قدرتها على فك الأعمال والعلاج الروحاني بمركز شبراخيت، واستيلائها على أموال عدد من المواطنين.

ضبط المتهمة وأدوات الدجل



تشكلت حملة أمنية، استهدفت محل إقامة المتهمة، وتمكنت من ضبطها.

وأسفرت عملية تفتيش منزلها عن ضبط أدوات تستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، إلى جانب 4 هواتف محمولة، تبين احتواؤها على رسائل ومقاطع فيديو تؤكد تواصلها مع ضحاياها، فضلاً عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق



أقرت المتهمة، خلال التحقيقات، بممارستها أعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بقدرتها على العلاج الروحاني وحل المشكلات الأسرية والاجتماعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مؤكدة اتخاذها هذا النشاط وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

استمرار التحقيقات لحصر الضحايا



كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة، وفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، لحصر أعداد الضحايا الذين تعرضوا لعمليات النصب على يد المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.