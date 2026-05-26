أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الخدمات واستقرارها للمواطنين خلال فترة الإجازة.

تشكيل فرق للمرور على خزانات المياه

قالت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل فرق للمرور على خزانات المياه والتأكد من صلاحيتها، بالتنسيق مع مديرية الصحة، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، خاصة خلال أعمال الذبح.

كفاءة المعدات وخطوط التشغيل

وأوضحت نائب رئيس الشركة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى التأكد من كفاءة المعدات وخطوط التشغيل ومولدات الكهرباء الاحتياطية، إلى جانب الدفع بفرق الطوارئ وسيارات الدعم الفني والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، بما يضمن استمرار الخدمة دون تأثر.

رفع درجة الطوارئ القصوى

وأكدت نائب رئيس الشركة، أنه جرى رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع المحطات والآبار لضخ المياه على مدار 24 ساعة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الخدمات واستقرارها للمواطنين.

تشكيل غرف عمليات رئيسية

وأشارت المهندسة حنان عمر إلى أنه جرى تشكيل غرف عمليات رئيسية للتواصل على مدار 24 ساعة مع الغرف الفرعية بكافة المواقع، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، حفاظًا على استقرار الخدمة وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي

وأضافت نائب رئيس الشركة، أنه جرى تطهير شبكات وخطوط وغرف الصرف الصحي، ورفع درجات الجاهزية لفرق التشغيل والصيانة والخط الساخن وغرف الطوارئ، مع استمرار العمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين خلال فترة الإجازة.