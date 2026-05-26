بحثت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، والمساحة العسكرية، ونظم القوات المسلحة، وهيئة المساحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظات، تسهيل الإجراءات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة وتسريع إجراءات العمل بالمنصة الوطنية للتقنين.

وتضمنت التوجيهات الجديدة أهمية تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، إلى جانب تفعيل آليات صارمة لحظر التعديات ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية.

تسريع تقنين أراضي الدولة وحسم التعديات الجديدة

شملت قائمة التوجيهات الجديدة للمحافظات ما يلي:

- تشكيل لجان ميدانية للمرور على أراضي الدولة.

- توجيه واضعي اليد بسرعة التقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المهلة القانونية في 18 يوليو 2026.

- سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المعلقة المُقدمة سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

- تسريع دورة العمل وفحص الطلبات الجديدة المقدمة إلكترونيًا طبقًا للقانون الحالي رقم 168 لسنة 2025.

- تنظيم ورش عمل تدريبية مكثفة لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء لتوحيد إجراءات الفحص والبت وتسهيلها بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

- التعامل الحاسم مع أي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على الرقعة الزراعية مع مصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

يمكن للمواطنين تقديم طلبات تقنين أوضاع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط الرسمي: التالي، اضغط هنا.