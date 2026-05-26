بتواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط منتجات ألبان مجهولة المصدر في كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

04:59 ص 26/05/2026
    استيكرات مغشوشة
    المنتجات معبأة
    جبن ابيض فاسد
    المعمل
    جراكن زيت
    خامات المصنع
    المش المغشوش
    رئيس الرقابة يوقع في السجل
    ستيكرات
    سوء النظافة
    خلال تصنيع المضبوطات
    مدير ادارة تموين دسوق في الحملة
    جبن
    مضبوطات بعد تعبئتها
    مضبوطات في المعمل
    مش

شنت إدارة تموين دسوق في كفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح شبل، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية.

كانت معلومات وردت إلى جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدرة معمل ألبان يحتوي على منتجات مجهولة المصدر، وإنتاجه منها كميات وضع عليها إستيكرات تواريخ صلاحية على عكس الحقيقة.

شكلت حملة مكبرة من إدارة تموين بندر دسوق، أسفرت عن ضبط صاحب معمل منتجات ألبان، وبحوزته كميات كبيرة من المنتجات المخالفة داخل المعمل، عبارة عن 540 عبوة مفروم جبنة بالمش صفراء اللون، مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق بتاريخ 7 يونيو 2026، في مخالفة اعتبرتها الحملة غشًا تجاريًا، إلى جانب ضبط 5 براميل زرقاء تحتوي على 750 كيلو جرامًا من الجبن المفروم بالمش، بواقع 150 كيلو لكل برميل.

وجرى ضبط برميلين يحتويان على مفروم جبن أبيض بإجمالي وزن 220 كيلو جرامًا، و192 "إستيكر" مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق 7/6/2026.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وحُرر بذلك المحضر رقم 5000 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

أخبار كفر الشيخ تموين دسوق منتجات ألبان مجهولة المصدر

