لمدة 5 ساعات.. فصل الكهربائي اليوم عن قرية الشطوط بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:00 ص 25/05/2026

فصل التيار الكهربائي

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الجرايدة، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالمحطة.

وأوضح القطاع أن فترة الفصل ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار

وأشار القطاع إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار تشمل قرية قرية الشطوط وتوابعها بدائرة مركز بيلا.

وقدم قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ اعتذاره للمواطنين عن فترة انقطاع الخدمة، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تستهدف تحسين جودة واستمرارية التيار الكهربائي، ومناشدًا المواطنين والجهات الخدمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

