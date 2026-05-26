إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كتب : آية محمد

11:07 ص 26/05/2026

سعر الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38504.15 جنيه، بزيادة 776.75 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39956.71 جنيه، بزيادة 659.39 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4030.68 جنيه، بزيادة 335.24 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إلغاء حفل مطرب الراب ويجز في بغداد لهذا السبب
زووم

إلغاء حفل مطرب الراب ويجز في بغداد لهذا السبب
مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT خلال إجازة عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT خلال إجازة عيد الأضحى 2026
كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
أخبار مصر

كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
Oppo تكشف تفاصيل حاسبها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
أخبار و تقارير

Oppo تكشف تفاصيل حاسبها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
رياضة محلية

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة