ساعات مباركة قد يكتب الله لنا فيها فرجًا، أو جبرًا، أو قبولًا، أو تغييرًا جميلًا في الأقدار.. إنها ساعات يوم عرفة، أحد الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، فقد ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه الترمذي.

وليس لهذا اليوم دعاء محدد، لذا فيجب على المسلم أن يكثر من الأدعية، حتي يقبله والله ويعتق رقبته في هذا اليوم، ويغفر له جميع ذنوبه، وقال صلى الله عليه وسلم «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة».

دعاء يوم عرفة

ومن روائع الدعاء في ذلك اليوم المبارك:

● اللهم بلغنا يوم عرفة، واكتب لنا فيه من الخير فوق ما نتمنى، واجعل لنا فيه دعوة لا تُرد، ورحمةً لا تُحجب، ومغفرةً تمحو كل ذنب.

● اللهم إني أسألك، في هذا اليوم المبارك، العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

● اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم.

● اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

● اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا توبة نصوحه قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

● رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت.

● اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا.

● اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم.

● رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسروري وقرة عيني.

● اللهم إني أسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد أن تغفر ذنوبي انك الغفور الرحيم، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.

●اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.

● اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصالح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء، اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين.

● اللهم أنزل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والسعادة في بيوتنا واجعل ذكرك يا الله لا يفارق شفاهنا وأحسن خاتمتنا وأنت راضٍ عنا.

● اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركعات السجود.

● اللهم ليّن قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن ونوّر قبورنا بالقرآن.