حصاد القمح.. توريد أكثر من 229 ألف طن للشون والصوامع بالفيوم

كتب : حسين فتحي

06:00 ص 26/05/2026

المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن الشون والصوامع المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة تشهد معدلات توريد مرتفعة لمحصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغت إجمالي الكميات الموردة 229 ألفًا و102 طن حتى اليوم.

انتظام كامل في حركة التوريد

وأكد عبد الحفيظ أن حركة التوريد تسير بانتظام كامل وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن المواقع التخزينية بالمحافظة، والتي تشمل الصوامع المعدنية والشون والهناجر التابعة للجهات المختلفة، تعمل بطاقتها القصوى لاستيعاب الكميات الموردة.

تسهيلات للمزارعين ونظام دقيق للمتابعة

وأضاف أن مديرية التموين والتجارة الداخلية ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات للمزارعين لضمان انسيابية عمليات التوريد، موضحًا أن المديرية تتبع نظامًا دقيقًا لمراقبة الوارد وتخزينه داخل المواقع المختلفة.

تنسيق مستمر للحفاظ على جودة القمح

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين مديرية التموين والجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري، لضمان سلامة التخزين والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.

لجان الاستلام تواصل عملها

وأكد عبد الحفيظ أن لجان الاستلام تواصل عملها بشكل مكثف لضمان مطابقة الأقماح للمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن حجم التوريد يعكس وعي المزارع الفيومي بأهمية المحصول في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل المتابعة المستمرة من أجهزة المحافظة.

