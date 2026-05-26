بحجم ضخم.. فريق طبي ينجح في استئصال غدة درقية مرتجعة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

05:02 ص 26/05/2026

نجحت وحدة جراحة الرأس والرقبة بقسم الجراحة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، في إجراء واحدة من الجراحات الدقيقة والمعقدة، ضمن سلسلة العمليات المتخصصة التي تنفذها الوحدة بشكل منتظم، والتي يصل عددها إلى نحو 50 عملية شهريًا ما بين جراحات كبرى وعمليات تحتاج إلى مهارات دقيقة ومتقدمة.

وشهدت الوحدة إجراء جراحة دقيقة لاستئصال غدة درقية مرتجعة للمرة الثانية، بلغ حجمها 11×11×6 سم، وكانت تضغط على الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة، إلى جانب تأثيرها على المريء والقصبة الهوائية، مع امتدادها داخل القفص الصدري لمسافة وصلت إلى 5 سنتيمترات أعلى منطقة القلب.
لفريق الطبي أكد أن العملية التى جرى تنفيذها نجحت دون الحاجة إلى إجراء شق صدري، أو تركيب أنبوبة شق حنجري، مع الحفاظ الكامل على العصب الوحيد السليم المغذي للحبل الصوتي، وهو ما يعكس المستوى المتقدم من المهارة الطبية والجراحية داخل الوحدة.

وقال الأطباء إن مثل هذه الحالات تمثل تحديًا كبيرًا بسبب تأثيرها المباشر على مجرى التنفس، حيث تكمن صعوبة التعامل معها في ضيق الممر الهوائي وصعوبة تركيب الأنبوبة الحنجرية أثناء التخدير، ما يتطلب خبرات عالية ودقة كبيرة في الجراحة والتخدير.

