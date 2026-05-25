أكدت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، على استمرار تقديم الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة الخبز المدعم.

مواعيد عمل مخابز جنوب سيناء

وقال أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى تزويد المخابز البلدية المدعمة بحصصها من الدقيق للعمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى، لضمان توفير الخبز للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع المخابز على مستوى مدن المحافظة تعمل يوميًا بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الإنتاج.

28 مخبز بجنوب سيناء

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد المخابز على مستوى كافة المدن يبلغ 28 مخبزًا، جميعهم يعمل خلال إجازة العيد في المواعيد المقررة باستثناء 3 مخابز وفقًا للإجازات المعتمدة، مؤكدًا أنه جاري تكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضمان توفير خبز على أعلى مستوى من الجودة، وطبقًا للوزن المقرر.

المخابز التي لا تعمل في العيد

وأشار إلى أن الثلاث مخابز الذين لم يعملوا خلال إجازة العيد هم: مخبز المدينة بمدينة أبوزنيمة، خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 2 يوليو المقبل، ومخبز السلام بمدينة طور سيناء، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الجاري، ومخبز الزهراء بمدينة طور سيناء، خلال الفترة من 27 حتى 28 مايو الجاري.