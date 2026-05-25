إعلان

تموين جنوب سيناء تعلن مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى

كتب : رضا السيد

03:35 م 25/05/2026

المخابز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، على استمرار تقديم الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة الخبز المدعم.

مواعيد عمل مخابز جنوب سيناء

وقال أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى تزويد المخابز البلدية المدعمة بحصصها من الدقيق للعمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى، لضمان توفير الخبز للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع المخابز على مستوى مدن المحافظة تعمل يوميًا بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الإنتاج.

28 مخبز بجنوب سيناء

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد المخابز على مستوى كافة المدن يبلغ 28 مخبزًا، جميعهم يعمل خلال إجازة العيد في المواعيد المقررة باستثناء 3 مخابز وفقًا للإجازات المعتمدة، مؤكدًا أنه جاري تكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضمان توفير خبز على أعلى مستوى من الجودة، وطبقًا للوزن المقرر.

المخابز التي لا تعمل في العيد

وأشار إلى أن الثلاث مخابز الذين لم يعملوا خلال إجازة العيد هم: مخبز المدينة بمدينة أبوزنيمة، خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 2 يوليو المقبل، ومخبز السلام بمدينة طور سيناء، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الجاري، ومخبز الزهراء بمدينة طور سيناء، خلال الفترة من 27 حتى 28 مايو الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء عيد الأضحى التموين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حسبة العيد.. مصريون يستغنون عن الفتة والكبدة لحفظ الوجه بتسالي الضيوف (رسم
اقتصاد

حسبة العيد.. مصريون يستغنون عن الفتة والكبدة لحفظ الوجه بتسالي الضيوف (رسم
عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟
نصائح طبية

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جوي مكثف على "حزب الله" جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جوي مكثف على "حزب الله" جنوب لبنان
أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي
زووم

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان