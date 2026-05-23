أعلنت محافظة سوهاج نفيها لما تم تداوله مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وجود زراعات خضروات يتم ريها بمياه الصرف الصحي داخل المزرعة الشجرية بمنطقة الكولا التابعة لدائرة مركز أخميم.

وفور رصد تلك الادعاءات، أصدر اللواء طارق راشد توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة مشتركة ضمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومديرية الزراعة بالمحافظة، للإنتقال إلى موقع المزرعة وفحص الأمر على الطبيعة.

المحافظة: الادعاءات غير صحيحة

وأكدت المحافظة أن اللجنة قامت بمعاينة كافة الأراضي الواقعة داخل المزرعة الشجرية بالكولا، وتبين عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى خلو المنطقة تمامًا من أي زراعات خضروات يتم ريها بمياه الصرف أو بيعها للمواطنين.

وأضاف البيان أن المزرعة مخصصة فقط للغرض الشجري وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، ولا يتم استخدامها في أي أنشطة مخالفة.

تحذير من تداول الشائعات

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنبًا لإثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين.