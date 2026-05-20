تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البحث والتمشيط بترعة نجع حمادي بدائرة قسم طهطا، عقب غرق شاب أثناء سيره بجوار الترعة وانزلاق قدميه داخل المياه.

تفاصيل مصرع شاب في ترعة بطهطا

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بغرق شاب بإحدى الترع التابعة لدائرة قسم طهطا شمال المحافظة.

وتبين من الفحص غرق الشاب ياسين ع 28 عامًا، وأشارت التحريات إلى أن الشاب كان غير منتظم نفسيًا، وأنه تعرض لانزلاق مفاجئ أثناء سيره على حافة الترعة، ما أدى إلى سقوطه في المياه وغرقه، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للعثور على الجثة وانتشاله.