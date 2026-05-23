شهدت مدينة القنايات بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على ذبح والدته المسنة داخل شقتهما، قبل أن يتوجه بدم بارد إلى قسم الشرطة ليعترف بجريمته النكراء، تاركًا خلفه واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي هزت المحافظة.

المتهم يسلم نفسه ومفتاح الشقة

البداية كانت مفاجئة وصادمة لرجال الشرطة بقسم القنايات، حينما دخل عليهم المتهم "مصطفى عبدالسميع محمد مهدي" (40 عامًا، لا يعمل)، وبكل ثبات دفع بمفتاح شقته لرجال المباحث قائلًا عبارته التي حبست الأنفاس: «أنا ذبحت أمي.. وده مفتاح الشقة روحوا خدوها».

على الفور، تحركت قوة أمنية مكثفة إلى موقع البلاغ، وبفتح الشقة والدخول إلى الغرفة، عُثر على جثمان الأم وتدعى "هادية عبدالله إبراهيم" (62 عامًا)، غارقة في دمائها ومصابة بجرح ذبحي قطعي بالرقبة، كما عثر رجال المباحث بجوار الجثمان على "سكين مطبخ" ملطخ بالدماء، تبين أنه السلاح المستخدم في الجريمة.

التحريات تفجر مفاجأة: الأم كانت تنفق على قاتلها من "البيع"

وفجرت التحريات الأولية لرجال المباحث مفاجأة إنسانية حزينة؛ إذ تبين أن المتهم يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية حادة ومزمنة تسببت في عدم قدرته على العمل، وأن الأم الضحية كانت هي السند الوحيد له، حيث كانت تكافح وتعمل كبائعة لتوفير نفقات المنزل وعلاجه وقوتهما اليومي، قبل أن تنتهي حياتها بشكل مأساوي على يد الابن الذي أفنت عمرها من أجله.

فحص القوى العقلية للمتهم

تم نقل جثمان الأم الضحية إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة وباشرت تحقيقاتها الموسعة.

وأصدرت النيابة قرارًا عاجلًا بنقل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي (المصحة النفسية) لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن الحادث، فضلًا عن انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة وتوقيتها، ومواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الفاجعة.