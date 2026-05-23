أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن ضبط 2500 كيلوجرام من الفراخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية موسعة بمركز ديروط.

جاءت الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

تفاصيل الضبطيات

وأوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن إدارة تموين ديروط، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع اللحوم وثلاجات التخزين بدائرة المركز، وأسفرت عن ضبط 2500 كيلو من الفراخ والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.