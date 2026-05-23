نجحت حملة تموينية مكبرة في كشف واقعة تزوير خطيرة بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، حيث تبين قيام عدد من الجزارين بتقليد أختام المجازر الحكومية لاستخدامها في ختم لحوم غير خاضعة للرقابة البيطرية.

أسلوب خداع للمستهلكين

وأوضحت التحريات أن الجزارين استخدموا الأختام المقلدة لإيهام المواطنين بأن اللحوم المعروضة “بتلو” ومذبوحة داخل مجازر حكومية معتمدة، بهدف بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تصريحات مسؤولي التموين

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إنه “لا تهاون مع أي محاولة للعبث بسلامة غذاء المواطنين أو استغلالهم”، مؤكدًا أن ما تم يمثل جريمة غش تجاري وتزوير في محررات رسمية.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق بمركز الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف الرقابة قبل عيد الأضحى

وحذر وكيل وزارة التموين الجزارين من التلاعب في اللحوم أو استخدام أختام مزورة، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وشدد على استمرار مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتطبيق القانون بكل حزم لحماية صحة وسلامة المواطنين.