إعلان

غش وتزوير في اللحوم.. ضبط جزارين يستخدمون أختامًا مزيفة بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

07:42 م 23/05/2026

ضبط جزارين يستخدمون أختامًا مزيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت حملة تموينية مكبرة في كشف واقعة تزوير خطيرة بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، حيث تبين قيام عدد من الجزارين بتقليد أختام المجازر الحكومية لاستخدامها في ختم لحوم غير خاضعة للرقابة البيطرية.

أسلوب خداع للمستهلكين

وأوضحت التحريات أن الجزارين استخدموا الأختام المقلدة لإيهام المواطنين بأن اللحوم المعروضة “بتلو” ومذبوحة داخل مجازر حكومية معتمدة، بهدف بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تصريحات مسؤولي التموين

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إنه “لا تهاون مع أي محاولة للعبث بسلامة غذاء المواطنين أو استغلالهم”، مؤكدًا أن ما تم يمثل جريمة غش تجاري وتزوير في محررات رسمية.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق بمركز الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف الرقابة قبل عيد الأضحى

وحذر وكيل وزارة التموين الجزارين من التلاعب في اللحوم أو استخدام أختام مزورة، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وشدد على استمرار مصادرة الأدوات المستخدمة في التزوير، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتطبيق القانون بكل حزم لحماية صحة وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين بالفيوم الفيوم غش اللحوم قرية سيلا تزوير أختام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: نركز على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران: نركز على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع أمريكا
لماذا تأتي بعض الأدوية في زجاجات غامقة؟.. السبب قد يفاجئك
نصائح طبية

لماذا تأتي بعض الأدوية في زجاجات غامقة؟.. السبب قد يفاجئك
لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)
أخبار المحافظات

لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)
بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
زووم

بالصور- جيسون ستاثام وزوجته يتجولان وسط الأهرامات بعد عرض فيلم "7Dogs"
رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
رياضة محلية

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50