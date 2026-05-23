"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لعدد من المشاريع السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الغموض والإثارة "Soy" الذي يضم نخبة من ألمع النجوم.

نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "Soy" عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت خلاله إحدى بطلات الفيلم الممثلة التركية توبا بويوك أوستون وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها وعلقت: "انا توبا انتظروني في فيلم Soy".

كواليس فيلم "Soy"

يضم الفيلم مجموعة من النجوم منهم توبا بويوك أوستون، باريش أردوتش، فرح زينب عبدالله.

ينتمي لنوعية الرعب والغموض، وتدور أحداثه حول اللعنة والذاكرة والزمن، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.

بدأ تصوير العمل في إسطنبول تحت إدارة المخرج الإيطالي ماكسيم ألكسندر.

تركي آل الشيخ يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

احتفل تركي آل الشيخ أمس الجمعة بإقامة العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي شهد كوكبة من ألمع نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

