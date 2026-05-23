"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

06:09 م 23/05/2026

شهد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما أنهى مزارع حياته داخل منزله متأثرًا بأزمة نفسية مر بها عقب وفاة زوجته منذ نحو 7 أشهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ أمني وتحريات أولية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام شخص يُدعى «أ.ع.م.م»، يبلغ من العمر 47 عامًا ويعمل مزارعًا، بإنهاء حياته داخل غرفة نومه بمنزله بدائرة مركز فاقوس.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابته بجرح قطعي في وريد الساعد الأيمن باستخدام شفرة عُثر عليها بجواره.

حالة نفسية سيئة بعد وفاة الزوجة

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة زوجته قبل 7 أشهر، وكان يتلقى العلاج لدى أخصائي مخ وأعصاب بمدينة فاقوس.

فيما أكد تقرير مفتش الصحة وجود جرح قطعي بالساعد الأيمن، وعدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، مرجعًا سبب الوفاة إلى نزيف حاد أدى إلى هبوط بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3745 إداري مركز فاقوس، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

القانون المصري والتعامل مع الأزمات النفسية

ويشير القانون المصري إلى أن الانتحار أو الشروع فيه لا يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، إذ لا يتضمن قانون العقوبات نصًا يجرّم الشخص الذي يحاول إنهاء حياته، بينما يجرّم أفعال التحريض أو المساعدة على الانتحار وفق النصوص القانونية ذات الصلة.

كما تتجه الدولة إلى التعامل مع مثل هذه الوقائع من منظور صحي واجتماعي، من خلال تقديم خدمات الدعم والعلاج النفسي والتوعية المجتمعية، إلى جانب برامج الرعاية النفسية والخطوط المخصصة للدعم والمساندة للحد من هذه الظاهرة.

