أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل، وذلك عند مدخل قرية أم القصور على طريق منفلوط الزراعي بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني وتحرك سريع

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الإصابات

بالفحص والمعاينة، تبين إصابة كل من عبد الرحمن ع. م (12 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد ب. م (17 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومصطفى ع. م (9 أعوام) باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر م. ق (50 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.