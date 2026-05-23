أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عددًا من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز أشمون إلى النيابة العامة، بسبب التقصير في أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

تعديات على 4000 متر بأشمون

جاء القرار عقب فحص مذكرتي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، والتي كشفت وجود تقصير في التعامل مع حالة تعدٍ على مساحة تقارب 4000 متر مربع بزمام إحدى قرى المركز.

وأوضح المرور الميداني لرصد مخالفات البناء أن أحد المواطنين أجرى أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في توقيت مناسب لوقف الأعمال وإزالة التعديات قبل استكمالها.

تكليفات بالإزالة الفورية

وكلف محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ إزالة فورية للتعديات وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مرة أخرى، تنفيذًا للقانون.

المحافظ: الأرض الزراعية خط أحمر

وشدد محافظ المنوفية على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية أولوية قصوى، مؤكدًا أن التعدي على الأراضي الزراعية "خط أحمر"، وأنه لن يسمح بوجود أي تقصير داخل الجهاز التنفيذي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين والمقصرين.