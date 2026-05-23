تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، مجزر حي غرب شبرا الخيمة النصف آلي، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطمئنان على جاهزية المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد.

طاقة استيعابية وخدمات متكاملة

ويقام المجزر على مساحة 2600 متر مربع، ويضم عنبرين للذبح النصف آلي بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ذبيحة في الساعة، إلى جانب خط مخصص لذبح الضأن، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وآمنة للمواطنين.

متابعة إجراءات الذبح والكشف البيطري

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول منظومة العمل داخل المجزر، بداية من توقيع الكشف الطبي البيطري على الذبائح للتأكد من سلامتها، مرورًا بمراحل الذبح المختلفة، وحتى تجهيز اللحوم وتسليمها للمواطنين وفق الاشتراطات الصحية والبيئية.

ذبح الأضاحي مجانًا

وأعلن المحافظ فتح أبواب المجزر أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ العمل يوميًا من أول ضوء للنهار وحتى أذان المغرب، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

توجيهات مشددة خلال العيد

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المجزر، وتقديم الدعم الكامل لمديرية الطب البيطري لضمان انتظام العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من الذبائح خلال أيام العيد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة بمحيط المجزر، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع منع الإشغالات والباعة الجائلين لضمان السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

حضور الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، واللواء عمرو سالم المشرف على تشغيل المجزر.