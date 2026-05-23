للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل المحلي لعلامة رينو في مصر، السيارة رينو تاليانت 2026 كأرخص سيارة أوروبية "زيرو" مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في مصر خلال شهر مايو الجاري.



وتتميز هذه الفئة من السيارات بمستويات جودة وخامات جيدة، إلى جانب الاعتمادية وتنوع التجهيزات، وهو ما يعزز من انتشارها بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية ذات الطابع الأوروبي.

أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في السوق المصري:



محرك وأداء تاليانت



تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

أبعاد ومساحات تاليانت



تأتي تاليانت بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بفئتها.

تجهيزات أمان في تاليانت



تتوفر السيارة بمنظومة أمان تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم تجهيزات عملية تشمل شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف أوتوماتيك، ونظام تشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات إضاءة ومطر.

أسعار رينو تاليانت الجديدة



تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

