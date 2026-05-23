إعلان

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

كتب : محمد جمال

11:18 ص 23/05/2026 تعديل في 11:19 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رينو تاليانت
  • عرض 6 صورة
    تاليانت
  • عرض 6 صورة
    رينو تاليانت
  • عرض 6 صورة
    رينو تاليانت
  • عرض 6 صورة
    تاليانت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل المحلي لعلامة رينو في مصر، السيارة رينو تاليانت 2026 كأرخص سيارة أوروبية "زيرو" مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في مصر خلال شهر مايو الجاري.


وتتميز هذه الفئة من السيارات بمستويات جودة وخامات جيدة، إلى جانب الاعتمادية وتنوع التجهيزات، وهو ما يعزز من انتشارها بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية ذات الطابع الأوروبي.

أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في السوق المصري:


محرك وأداء تاليانت


تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

أبعاد ومساحات تاليانت


تأتي تاليانت بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بفئتها.

تجهيزات أمان في تاليانت


تتوفر السيارة بمنظومة أمان تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم تجهيزات عملية تشمل شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف أوتوماتيك، ونظام تشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات إضاءة ومطر.

أسعار رينو تاليانت الجديدة


تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

14 سيارة في أقل من شهر.. زيادات متتالية تضرب أسعار السيارات بمصر

سوق المستعمل.. 5 سيارات أوتوماتيك تبدأ من 420 ألف جنيه في مصر

السوق المصري يستقبل 18 سيارة جديدة تطرح لأول مرة خلال مايو الجاري

رينو تاليانت سيارة أوروبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

يربط بين جبلين.. 15 صورة لأعلى كوبري في مصر بمشروع القطار السريع
أخبار مصر

يربط بين جبلين.. 15 صورة لأعلى كوبري في مصر بمشروع القطار السريع
بـ "فانلة برشلونة".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق - صور
زووم

بـ "فانلة برشلونة".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق - صور
لو ركنت صف تاني.. عقوبة الانتظار الخاطئ وتعطيل المرور بالقانون (التفاصيل
حوادث وقضايا

لو ركنت صف تاني.. عقوبة الانتظار الخاطئ وتعطيل المرور بالقانون (التفاصيل
محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"
زووم

محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان