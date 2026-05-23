ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 23-5-2026، بينما انخفضت أسعار السكر، والعدس، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.88 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 64.38 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.86 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.52 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.35 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.94 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.13 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 119.21 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 443.69 جنيه، بزيادة 15.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.78 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.31 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.5 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 143.02 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 288.78 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.09 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 114.59 جنيه، بزيادة 7.07 جنيه.