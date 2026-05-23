إعلان

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والجبن في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:43 م 23/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 23-5-2026، بينما انخفضت أسعار السكر، والعدس، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.88 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 64.38 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.86 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.52 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.35 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.94 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.13 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 119.21 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 443.69 جنيه، بزيادة 15.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.78 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.31 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.5 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 143.02 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 288.78 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.09 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 114.59 جنيه، بزيادة 7.07 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

22 صورة.. مدبولي يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس
أخبار مصر

22 صورة.. مدبولي يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس
"وصّي علينا شوية".. رسالة مؤثرة من مريضة لمدبولي.. والأخير يرد
أخبار مصر

"وصّي علينا شوية".. رسالة مؤثرة من مريضة لمدبولي.. والأخير يرد
أحمد عبد القادر يضع" 3 " شروط لارتداء قميص الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

أحمد عبد القادر يضع" 3 " شروط لارتداء قميص الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل
"وصّي علينا شوية".. رسالة مؤثرة من مريضة لمدبولي.. والأخير يرد
أخبار مصر

"وصّي علينا شوية".. رسالة مؤثرة من مريضة لمدبولي.. والأخير يرد
خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما
شئون عربية و دولية

خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان