أعلنت أسرة الشاب محمد رأفت أبو العينين، صاحب محل "صفا المصطفى" للمفروشات والأدوات المنزلية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت 23 مايو، وفاته متأثرًا بإصابته بحروق خطيرة تعرض لها خلال الحريق الذي اندلع داخل محله يوم 8 مايو الجاري.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان الوفاة، خاصة أن الواقعة أثارت تعاطفًا واسعًا داخل المحافظة خلال الأيام الماضية، بعد تعرض المحل لخسائر مادية فادحة تخطت 3 ملايين جنيه، إلى جانب إصابة صاحبه بحروق استدعت نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد مقربون من الأسرة أن الشاب خضع للعلاج خلال الأيام الماضية في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته الصحية تدهورت متأثرًا بالحروق التي أصيب بها أثناء الحريق، حتى أُعلن خبر وفاته اليوم.

حملة دعم بعد الحريق

وشهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية حالة تضامن واسعة مع صاحب المحل، حيث أطلق عدد من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تبرع ومساندة لمساعدته وتعويض جزء من الخسائر التي تعرض لها بعد احتراق المحل بالكامل.

متى وقع الحريق؟

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم 8 مايو الجاري، عندما اندلع حريق ضخم داخل محل "صفا المصطفى" للمفروشات والأدوات المنزلية، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمحتويات، فيما أصيب صاحب المحل بحروق خطيرة أثناء محاولته التعامل مع النيران، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته.