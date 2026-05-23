استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، لمرافعة دفاع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الدعوى المقامة ضد الفنانة ياسمينا المصري، والمتهمة فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالب الدفاع أمام المحكمة

وطالب شعبان سعيد، محامي أشرف زكي، بإلزام المتهمة بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع توقيع أقصى عقوبة عليها وفق مواد الاتهام.

وأوضح الدفاع أن الاتهامات ثابتة في حق المتهمة، استنادًا إلى ما ورد في التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اعترافات منسوبة إليها، إلى جانب تقرير فني مقدم ضمن أوراق القضية.

مستندات وأدلة في القضية

وقدّم الدفاع حافظة مستندات تضمنت منشورات نُسبت للمتهمة، إلى جانب مواد مرئية على فلاشة تُثبت وقائع السب والقذف، بحسب ما جاء في أوراق الدعوى.

خلفية القضية وإحالتها للمحاكمة

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الفنانة ياسمينا المصري إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

كما استمعت نيابة النزهة لأقوال أشرف زكي، الذي اتهم المتهمة بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى الطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء والإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

