فلفل وكمون بالسوس والحشرات.. سقوط مخزن بهارات فاسدة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

10:05 ص 23/05/2026
    جانب من المضبوطات
    مخزن التوابل الفاسدة في بورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم السبت، ضبط ما وصفته بأخطر مخزن للبهارات الفاسدة داخل المحافظة، خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن تداول السلع الغذائية.

بهارات وبقوليات فاسدة

وأشارت المديرية، في بيان رسمي، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 2 طن من التوابل والبهارات والبقوليات داخل أحد المخازن، تبين أنها متلاعب في تواريخ صلاحيتها، ومجهولة المصدر، فضلًا عن إصابتها بالسوس والحشرات، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

غير صحية

وأكدت أنه كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن وجود عمليات خلط وتعبئة للمنتجات داخل المخزن في ظروف غير صحية، بما يمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، خاصة مع استخدام تلك التوابل والبقوليات في إعداد الأغذية اليومية بالمحال والمطاعم.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

